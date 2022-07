Des gangs présents à Tomorrowland pour dévaliser les festivaliers: "Ils se déplacent, sont très organisés et ne sont pas là pour danser"

Le week-end dernier, Tomorrowland a ouvert le premier de ses trois week-ends de musique à Boom. L'occasion pour les festivaliers de se déhancher sur le rythme endiablé des plus grands DJ de la planète.

Problème: tout le monde ne vient pas spécialement pour faire la fête. Effectivement, des bandes extérieures se mêlent à la foule avec une idée en tête: dépouiller les fêtards. Difficile à ce stade d'estimer le nombre de victimes. Mais elles seraient au moins dix selon le Nieuwsblad. "Ils ont agi de manière très professionnelle", commence Fatma Bali pour nos confrères. "Nous étions sur l'une des plus petites scènes de Tomorrowland samedi et c'est là qu'ils ont frappé. Une de mes amies s'est fait voler son téléphone portable. Il était dans son sac fermé à clé, et pourtant les voleurs ont réussi à dérober l'iPhone sans se faire remarquer", explique cette festivalière qui est originaire du Limbourg. "Les voleurs n'ont pas agi seuls non plus. C'était un grand gang. Et ce qui était frappant, c'est qu'ils portaient tous des chemises avec un imprimé floral."

Elle a ensuite expliqué le modus operandi des voleurs. "L'un d'eux vient danser avec vous pour vous distraire. Un autre commet le vol et d'autres encore surveillent tout pour minimiser les risques d'être pris. Une fois que le butin est entre leurs mains, ils le transmettent en un clin d'œil. Et lorsque nous avons parlé à la sécurité et à la police, nous avons appris que nous n'étions pas les seules victimes."

La police a tout de même tenté de retrouver les voleurs. Mais leur technique est bien huilée. "Une fois le butin en poche, ils ont rapidement enlevé leur chemise pour se changer. Le but? Tromper évidemment la police. Ensuite, ils partent avec un sac à dos plein d'objets volés qu'ils enroulent dans des vêtements pour ne pas se faire prendre par la sécurité."

Contacté par le Nieuwsblad, la police a également réagi. "C'est un phénomène que l'on observe dans tous les grands festivals. Non seulement ici en Belgique, mais aussi à l'étranger", expliquent les autorités. "Ce sont des bandes de voleurs bien organisés qui se déplacent de festival en festival. Leur but n'est pas de danser ou s'amuser mais de voler. Ils sont formés pour cela et ils sont très discrets. La victime ne remarque pas tout de suite qu'elle se fait dérober. Les objets volés sont très rapidement transmis à trois ou quatre membres différents du gang sur le site du festival. De cette façon, il est très difficile pour la police de les retrouver."

Comment faire pour éviter ce genre de péripéties? Selon les organisateurs, le plus simple est de passer par les casiers. "Les visiteurs du festival peuvent toujours utiliser les casiers sur le site du festival. Ils peuvent y ranger leurs articles les plus chers, comme les téléphones. De cette façon, vous avez un coup d'avance sur les voleurs", explique Debby Wilmsen, la porte-parole de Tomorrowland.