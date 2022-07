Décès de la chanteuse Dani: ses 5 chansons les plus marquantes

Si tout le monde associe Dani, Danièle Graule de son nom complet, à son tube “Comme un boomerang”, carton de l’année 2001, voici 5 autres titres de sa carrière à retenir.

Garçon manqué (1966)

Après avoir débuté comme mannequin, Dani se lance dans la chanson après une audition réussie chez Pathé-Marconi. Son premier 45 tours s’intitule “Garçon manqué”. Il est sorti en 1966. La chanteuse s’affiche avec une coupe à la garçonne et un look androgyne.

Papa vient d’épouser la bonne (1968)

C’est le premier grand tube de Dani. Chanson humoristique que n'aurat pas renié Annie Cordy, il s’en vend un million d’exemplaires lors de sa sortie en 1968.

La vie à 25 ans (Y’a pas de mal à se faire du bien) (1974)

EN 1974, Dani est sélectionnée pour représenter la France au concours Eurovision de la chanson avec le titre “La vie à 25 ans (Y’a pas de mal à se faire du bien)”. La mort du président Georges Pompidou en a décidé autrement. La France en deuil renonce à sa participation. Dani se verra à nouveau proposé de participer au concours l’année suivante. Elle exige de pouvoir chanter une chanson de Serge Gainsbourg. Il s’agit de “Comme un boomerang”. Refus catégorique des têtes pensantes de l’Eurovision. Avec ces histoires de flingues et de dingues, la chanson composée par Gainsbourg est recalée. Fin de l’histoire ? Non. Le titre sera synonyme de résurrection pour Dani lorsqu’Étienne Daho dépoussiérera les bandes restées plus de 20 ans sur une étagère d’une maison de disques.

Étoiles et revers (2016)

En 2016, flanquée d’Étienne Daho, Dani revisite une partie de son répertoire pour le best of La nuit ne dure pas. Elle réenregistre “Étoiles et revers” qui est aussi réorchestrée, tout comme “La vie à 25 ans (Y’a pas de mal à se faire du bien)” et “Vive l’enfance”.

Kesta Kesta (2020)

Extrait d'Horizons dorés, son dernier album en date, "Kesta Kesta" voit Dani croiser le fer avec Joey Starr. Étrange association alors que Dani défendait cet album sur scène encore récemment en faisant l'éloge de ces femmes sans qui les hommes seraient perdus disait-elle. Elle s'en était expliquée dans un entretien accordé à la DH en avril 2022. "Je connais Didier (c'est son prénom pour l'état civil, NdlR.) depuis ses débuts. Il a un parcours atypique et je suis ravie de voir là où il est arrivé aujourd'hui. C'est un artiste et un être très généreux. Chacun exprime à sa manière son chagrin et son parcours. Lui, ça s'est un peu fait à travers la violence. Mais c'est quelqu'un qu'il faut bien connaître. On a une image de lui assez sulfureuse alors que c'est un mec très tendre, qui fait beaucoup pour les autres et qui a une personnalité qui est au-delà de ce qu'on peut penser. Chacun peu dire à sa façon les choses qui blessent et celles qui rassurent."