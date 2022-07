Dani lors de sa dernière interview à la DH: "Étienne m’a dit qu’il fallait que je rechante, c’est ce qui allait me soigner"

Artiste à la carrière atypique, mannequin, chanteuse, meneuse de revue et actrice, Dani s'est éteinte à l'âge de 77 ans. Marquée par des succès musicaux et cinématographique, sa carrière l'est aussi par des années de galères durant lesquelles l'alcool et les drogues se sont invitées. Elle a connu des hauts et des très très bas.