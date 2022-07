“Inclassable”, “vraie femme”,"un charisme de dingue”, les stars rendent hommage à Dani sur les réseaux sociaux

Co-interprète de Boomerang, une chanson qui lui collera à jamais à la peau, Etienne Daho a partagé sa tristesse sur les réseaux sociaux. La veille, Dani lui parlait encore de son nouvel album. "Tant de souvenirs, de rires, d'amitié et de musique me reviennent. Cette histoire Commence. Et ce Boomerang, comme un signe de Serge et que nous avons porté si haut, écrit-il. Toi l'inclassable, libre, si jeune. Mannequin, actrice, meneuse de revue, chanteuse, rosiériste. Tu as tout fait avec l'élégance des dilettantes, surfant, hors des clous, sans te laisser enfermer dans les cases dans lesquelles on voulait t'enfermer, charmant ton monde de ta malice et de ta voix grave, sensible, planquée dans les volutes de fumée de tes cigarettes. Si rock, mais toi pour de vrai."

Au micro de France Info, Alain Chamfort salué une "vraie femme" qui avait une "notion de la fragilité des choses". "Elle apportait une lucidité sur les choses, sur la vie en général, déclare le chanteur. Elle savait que les choses tenaient à pas grand-chose, malheureusement, et elle savait apprécier les moments d'amitié et les chansons."