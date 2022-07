Le jour où Sttellla a reformé Machiavel aux Francos de Spa 96

"Machiavel était séparé depuis des années. En 1996, je faisais les Francofolies de Spa et je me suis dit que je les inviterais bien à chanter avec moi sur scène. J'ai appelé Marc Ysaye qui m'a expliqué qu'ils étaient séparés. Je lui ai répondu que ce n'était pas mon problème et que ça n'empêchait rien. Ils en ont discuté entre eux et ils ont fini par accepter l'idée. La première fois où ils se sont reformés, c'était donc lors d'un concert de Sttellla. Ils ont joué deux titres, 'Fly' et 'Rope Dancer'. Il y avait une ambiance du tonnerre et ça leur a donné le goût de continuer avec une deuxième partie de carrière qui est plus longue que la première. Je ne sais même pas pourquoi ils étaient en bisbrouille mais je suis arrivé au bon moment pour qu'ils se disent 'Au fond, pourquoi s'est-on disputé ?' ."

Décidément, cette édition 96 des Francos a marqué les esprits et la musique en Belgique à plus d’un titre.

>>> Sttellla en concert: le 7 août à Bresillies l’Abbaye, le 14 août à Liège et le 16 septembre à Dottignies.