Après la canicule et les orages, le 2e week-end Tomorrowland débute sous une météo idéale

Après la canicule du début de semaine, les orages de mercredi et jeudi ont laissé place à un temps idéal pour un festival: température estivale et petite couche nuageuse, guère menaçante. À titre exceptionnel cette année, trois week-ends ont été programmés pour Tomorrowland au domaine provincial De Schorre. Quelques grands DJ sont attendus dès vendredi comme Armin van Buuren et Steve Aoki sur la scène principale. Le Néerlandais Joris Voorn est également de la partie.

Côté belge, les amateurs attendront avec impatience le set d'Amelie Lens, qui doit débuter vers 23h00. Samedi, Netsky et Charlotte De Witte se produiront à leur tout pour administrer leur touche noire-jaune-rouge.

La scène principale, baptisée "The Reflection of Love Stage", mesure 53 mètres de haut et 270 de large. Le tout a été conçu et assemblé par l'équipe du festival.

Quelque 600.000 festivaliers sont attendus sur les trois week-ends. Toutes les places ont été vendues mais l'événement peut être suivi sur le site internet de Tomorrowland.