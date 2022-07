Diagnostiqué du syndrome de Ramsay Hunt, Justin Bieber va mieux et sera bien présent en Belgique pour sa tournée

Justin Bieber reprendra sa tournée mondiale "Justice" le 31 juillet, a confirmé un représentant du chanteur au magazine Variety. Le mois passé, le chanteur avait été contraint d'annuler plusieurs dates de sa tournée nord-américaine en raison d'une paralysie partielle du visage liée au syndrome de Ramsay Hunt.

Aujourd’hui, le jeune homme de 28 ans va mieux et se sent prêt à remonter sur scène.

Le 10 juin, le chanteur canadien avait informé ses fans qu'il devait faire une pause. "Je n'arrive pas à croire que je suis en train de dire ça… J'ai fait tout ce que j'ai pu pour aller mieux, mais je suis de plus en plus malade. Ça me brise le cœur de devoir annuler les prochains concerts, mais ce sont les ordres des docteurs. À tous mes fans, je vous aime tellement. Je vais me reposer et aller mieux", avait-t-il écrit sur Instagram

Justin Bieber passera par la Belgique les 20 et 21 mars 2023. L'artiste fera escale pour la sixième fois au Sportpaleis d'Anvers. Vous pouvez trouver des places ICI.