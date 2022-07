Accueil Medias Musique Les deux codirecteurs des Francos de Spa vont faire un pas de côté: "L’édition la plus dingue, c’était l’année 1996, Johnny, Sttellla et un chameau sur scène" Charles Gardin et Jean Steffens, les deux codirecteurs du festival ont annoncé qu’ils se retireraient après cette édition 2022. Valentin Dauchot

©Montage Belga et Photonews

"En 1994, on nous considérait comme des fous ", se remémore Charles Gardier. "Il y avait très peu de festivals à l'époque, et tout ce qui se passait au-delà de la banlieue de Bruxelles était considéré comme inaccessible. Alors, on ne va pas se mentir, beaucoup de gens nous...