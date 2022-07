Plus fort que les Beatles et les Rolling Stones: Queen s'offre un nouveau record

Queen étaient de passage en Belgique tout récemment. Maintes fois reporté, leur concert dans le cadre du Rhapsody Tour, le 15 juillet dernier au Sportpaleis a ravi les fans. Ils étaient accompagnés d’Adam Lambert qui officie désormais à la place du regretté Freddy Mercury. Cerise sur le gâteau, il se pourrait même qu’un nouvel album sorte un jour. Dans un entretien qu’il nous avait accordé l’été dernier, Brian May n’avait pas exclu l’éventualité. À condition, avait-il dit, que la matière créée soit excellente. On imagine mal la légendaire formation britannique brader son aura.

Le groupe, dont seuls deux membres originaux subsistent, le guitariste Brian May et le batteur Roger Taylor, vient aussi de battre un nouveau record outre-Manche. Un de plus ! Le best of Greatest Hits s'est officiellement vendu à plus de 7 millions d'exemplaires sur le sol britannique. Du jamais vu. Cela valait bien un clin d'œil des intéressés…

Voilà qui assoit un peu plus son titre d'album le plus vendu de tous les temps au Royaume-Uni. Trophée qu'il détient depuis 2006. Il a aussi passé 1000 semaines dans les charts britanniques. Il devance ABBA Gold, la compilation du groupe suédois, plus de 6 millions d'exemplaires écoulés chez nos voisins britanniques.

Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band des Beatles suit à la troisième position avec 5,3 millions de ventes.

À l'échelle mondiale, ce Greatest Hits de Queen, c'est aussi un Win For Life. Plus de 25 millions de copies ont été achetées depuis sa sortie en novembre 1981 ! 40 ans après sa parution, il continue d'assurer une jolie rentre à Brian May, Roger Taylor et John Deacon, le bassiste qui s'est retiré de l'affaire. Une rente à laquelle s'ajoutent les 3,9 millions d'exemplaires vendus du Greatest Hits II, qui se classe aussi dans le top 10 des albums les plus achetés au Royaume-Uni.