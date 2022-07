Gros problèmes de circulation après le concert d’Ed Sheeran au Stade Roi Baudouin: un couac qui a de quoi faire peur malgré de nouvelles mesures

Albums, concerts, frasques en tous genres, à 80 ans, Paul McCartney n'arrête jamais: 'Il a toujours une casserole sur le feu" (PODCAST)

L’ex-bassiste des Beatles fête ses 80 ans ce 18 juin. Soixante ans après la sortie du single "Love Me Do", il est toujours sur tous les fronts : albums, concerts, etc. Une longévité aussi étonnante qu’exceptionnelle.