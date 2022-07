Stromae dans une télé-réalité? Le maestro belge donne rendez-vous ce mercredi à 17h45

"Rendez-vous demain à 17h45 pour la première Youtube (interview croisée en exclu avant la diffusion du clip)!, écrit ainsi Stromae sur son compte Instagram. Titre de son nouveau clip avec Camila Cabelo (membre de Fifth Harmony qui va incarner bientôt Cendrillon au cinéma)? "Mon Amour". Et l'affiche du single, en mode télé-réalité, explique les images surprenantes qui avaient fuitées récemment. Cette annonce faisant donc suite à deux vidéos qui circulaient depuis plusieurs jours et dans laquelle on le voyait entouré de candidats de télé-réalité. Nouveau coup de com' réussi du maestro.