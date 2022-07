30 ans après, The Cure sort enfin la version Deluxe de son album "Wish"

Robert Smith est un farceur. Alors que les fans de The Cure s’impatientent depuis l’annonce de la sortie toujours non datée d’un nouvel album, voici qu’il réédite en version Deluxe Wish, le dernier grand disque de son groupe. Cela fait une éternité que cette réédition est attendue. Elle aurait dû suivre celles des albums précédents en 2012, à l’occasion des 20 ans de la sortie du disque, mais il ne s’était rien passé. Pas plus qu’en 2017 pour les 25 ans.

Robert Smith a donc attendu le 30e anniversaire de Wish pour trifouiller dans ses archives et agrémenter le disque d’inédits, comme il l’a fait pour toute la discographie du groupe avant 1992. Cette édition Deluxe de Wish contiendra 3 CD. Le premier avec l’album remastérisé par les soins du chanteur lui-même dans les studios Abbey Road. Le second proposera 21 maquettes, dont 17 instrumentaux et 4 contenant la voix de Robert Smith. Quant au troisième CD, il rassemblera les inédits présents sur un disque promotionnel rare intitulé The Lost Wishes, un inédit intitulé “A Wendy Band”, des mixages alternatifs d’autres plages de l’album et les versions maxi des singles “High”, “Friday I’m In Love” et “A Letter To Elise”.

Rendez-vous le 7 octobre pour la mise en vente, soit 2 mois avant la venue du groupe au Sportpaleis d’Anvers (le 23 novembre) pour l’étape belge de sa méga tournée.