Beyoncé met le feu aux dancefloors avec son nouvel album Act 1 : Renaissance

La chose est si peu courante qu'on ne se lasse pas de la raconter. Act 1 : Renaissance, le 7e album de Beyoncé est l'un des secrets les mieux gardés de l'industrie musicale, a fuité mercredi, deux jours avant sa sortie officielle. En cause : la bourde d'un supermarché français qui a mis le disque en rayon par erreur. Mais au lieu de se ruer sur l'aubaine, les fans de Queen B ont appelé au boycott de ce "leak" ("fuite" en anglais) et au respect de la date de sortie : vendredi à minuit.

Depuis hier, le successeur du flamboyant Lemonade sorti il y a six ans est disponible sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et dans les bacs des disquaires. Enregistré pendant la pandémie, Act 1 : Renaissance se veut un remède à la morosité ambiante provoquée par le Covid, un cri de liberté, un appel au lâcher-prise, avait-elle clamé sur ses réseaux sociaux. "La création de cet album m'a permis de rêver et de trouver une évasion à une époque effrayante pour le monde." Mission accomplie ?

Première certitude, Act 1 : Renaissance est tout sauf larmoyant. Direction le dancefloor pour une bonne heure de rythmes endiablés qui nous baladent des années 70 aux Nineties mais avec une modernité comme la reine de la pop en a le secret. "Cuff It" fleure bon le disco des grandes années. "Summer Renaissance", qui clôture l'album, aussi. Avec en prime des passages repris d'"I Feel Love" de Donna Summer et Giorgio Moroder. Ça groove dans tous les sens. Irrésistible !

Il y a là des accents funk, de l’électro, des clins d’œil à Madonna, Prince et Britney Spears ("Summer Renaissance" et "Alien Superstar"), des rythmiques et des sonorités exhumées des années 80 ("Virgos Groove") et 90 (un "Break My Soul" très house) aussi. Mais le tout est mitonné à la sauce 2022, avec la patte de Beyoncé et son R&B. Et la production somptueuse.

Impossible de ne pas battre la mesure, marquer le rythme de la tête ou se déhancher à l'écoute d'Act 1 : Renaissance. Les 16 titres sont presque autant de tubes. Un sans-faute.

"Je viens récupérer ce qui est à moi et exige des réparations"

En dehors de la fuite de mercredi, le seul caillou dans la chaussure de Beyoncé est "Energy", un des 16 titres de son album Act 1 : Renaissance. Certains passages rappellent "Milkshake", un morceau de Kelis datant de 2003. Sample ? Si c'est le cas, il n'est crédité sur l'album de Beyoncé. Voilà qui a provoqué la colère de Kelis à peine la chanson rendue publique. "Je viens récupérer ce qui est à moi et exige des réparations", clame-t-elle sur Instagram.

La chanteuse ne cible pas uniquement Beyoncé mais aussi Pharrell Williams et Chad Hugo, qui signent aussi "Energy". Car ce sont eux aussi qui ont produit "Milkshake"… "Le niveau d'irrespect et d'ignorance des trois parties impliquées est stupéfiant. Je l'apprends en même temps que le reste du monde […] certaines personnes dans cette industrie n'ont pas d'intégrité et bernent tout le monde", déplore-t-elle tout en jugeant "l'emprunt" intentionnel.