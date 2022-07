Accueil Medias Musique Patrick Hernandez est l’invité du Grand Entretien DH: "Born to Be Alive est une histoire belge" Le tube planétaire du chanteur français, "Born to Be alive", est né en Belgique. Pierre-Yves Paque

En 1979 sortait "Born to Be Alive" de Patrick Hernandez. D'abord boudé par la France, le chanteur a dû passer par la Belgique pour en faire le troisième titre le plus vendu de l'histoire musicale avec plus de 27 millions d'exemplaires. L'histoire de cette chanson va même faire l'objet d'un film comme nous le confie Patrick Hernandez, invité de l'émission Un été inoubliable présenté par Danièle Gilbert et qui sera diffusé le 8 août prochain sur Pickx +, chaîne du groupe Proximus. "...