Moment historique à Tomorrowland: une demande en mariage sur la Main Stage avec Paris Hilton en demoiselle d'honneur (VIDEO)

L'influenceuse et artiste américano-vénézuélo-italienne Lele Pons (suivie par près de 50 millions d'abonnés sur Instagram) a été demandé en mariage par son compagnon et chanteur Jean Carlos Santiago Pérez, connu sous le nom de Guaynaa. C'était ce dimanche soir, en clôture du troisième et dernier week-end de Tomorrowland.

Hier soir, lors du set de Steve Aoki, la foule s'est arrêtée en moment lorsque le rappeur et chanteur portoricain Jean Carlos Santiago Pérez, connu sous le nom de scène de Guaynaa (avec son tube "ReBoTa"), est monté sur la Main Stage faire sa demande à sa petite-amie qui n'est n'est autre que l'influenceuse, vlogueuse mais aussi danseuse, chanteuse et actrice Lele Pons, Eleonora Pons Maronese de son vrai nom. Atteinte de toc et de dépression, Lele Pons avait publié sur Youtube en 2020 une série "The Secret Life Of Lele Pons", où elle raconte l'histoire de sa vie, ses problèmes.

A eux deux (ils ont même sorti un titre ensemble), ils totalisent plus de 55 millions de followers sur Instagram. "J'ai dit ouiiiiii!", écrit-elle, en larmes, sur Instagram. "C'est le plus beau et heureux jour de ma vie." Cerise sur la gâteau, Paris Hilton, qui mixait aussi hier à Tomorrowland est devenue sa demoiselle d'honneur. "Quel honneur!"