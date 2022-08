Michel Berger: "Starmania" renaît sur les planches et un album rare et méconnu sera réédité

Il y a tout juste 30 disparaissait Michel Berger. Le prodige de la chanson française, mélomane hors pair, a succombé à une crise cardiaque après un match de tennis. Il n'avait que 44 ans.

À l'occasion de cet anniversaire, plusieurs projets sont annoncés, à commencer par le retour sur scène de Starmania, le célèbre opéra rock qu'il a écrit avec Luc Plamondon. Le tout sous la baguette de son fils, Raphaël Hamburger. La première aura lieu le 8 novembre à la Seine Musicale avant une tournée en France l'an prochain et un passage à Forest National le 12 mai (les places sont en vente : www.forest-national.be). Cerise sur le gâteau, un Belge travaille sur le projet. Il s'agit du chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui qui a notamment déjà collaboré avec Beyoncé rappelle Le Parisien.

C’est devenu une habitude lorsque de dates anniversaires importante, un best of de Michel Berger sera prochainement disponible au format CD, triple CD et double vinyle. Rendez-vous au mois d’octobre pour le découvrir.

Un ovni et un échec

Plus intéressant pour les fans irréductibles mais probablement déroutants pour ceux qui sont accrochés aux tubes du chanteur, une réédition de l'album Puzzle est aussi programmée. Sorti en 1971, ce disque instrumental est un ovni.

Le chanteur l'enregistre alors qu'il est directeur artistique dans la maison de disques qui l'emploi après les échecs de ses 45 tours enregistrés chez Pathé Marconi. À l'époque, il signe aussi des titres pour Vanina Michel et Bourvil notamment. Au début des années 70, cela fait 5 ans qu'il n'a plus rien enregistré sous son propre nom. Quand il reprend le chemin du studio, c'est pour y enregistrer Puzzle, un disque instrumental présenté comme un concerto pour piano, orchestre symphonique et formation pop. Le chanteur alors âgé de seulement 23 ans y était allé de sa poche pour s'offrir les services d'un véritable orchestre symphonique ! S'y mêlent musique classique et sonorités rock. Mais la sauce ne prend pas vis-à-vis du public. Michel Berger devra attendre 1973 avant de connaître son premier succès personnel avec "Écoute la musique (Quelle consolation fantastique)". Pourtant, ce disque préfigue ce que sera Starmania quelques années plus tard.

L'album Puzzle a été un échec commercial cuisant. Le disque est introuvable depuis longtemps. Sa réédition est une aubaine pour les curieux et les collectionneurs qui ne veulent pas débourser des sommes folles pour les rares exemplaires originaux qui pointeraient le bout du nez.