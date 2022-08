L'héritage de Prince enfin partagé six ans après sa mort

Les trois derniers héritiers recevront chacun six millions de dollars en espèces, ainsi qu'une part des droits musicaux et d'autres biens incorporels, a décidé un tribunal du Minnesota.

Prince est décédé en avril 2016 à l'âge de 57 ans. Comme il n'avait pas rédigé de testament et n'avait pas d'enfants, sa sœur et ses cinq demi-frères et sœurs pouvaient prétendre à l'héritage, mais n'étaient au départ pas d'accord sur la répartition. L'héritage sera divisé entre la société Primary Wave et les trois héritiers les plus âgés de l'interprète de Purple Rain. L'éditeur de musique avait en effet racheté la plupart des intérêts des plus jeunes héritiers du chanteur, dont l'un est décédé depuis lors.

La valeur totale de l'héritage, révélée en début d'année, s'élève à 156,4 millions de dollars. Un porte-parole de Primary Wave a déclare à Billboard qu'il était "extrêmement heureux" que l'affaire soit désormais conclue.