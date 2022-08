Hallucinant: Kendrick Lamar disparaît complètement de scène (VIDÉO)

Kendrick Lamar a laissé les réseaux sociaux sans voix lorsque des images de sa récente performance ont fait surface sur Internet, montrant l'artiste réalisant un acte de disparition dont seul Houdini connait les secrets.

L'artiste ne cesse de surprendre ses fans. Après avoir été la tête d'affiche de nombreux festivals cet été, Kendrick Lamar est actuellement en tournée, dans le cadre du "Big Steppers Tour".

Kendrick essaie toujours de repousser les limites, chaque performance devient virale d'une manière ou d'une autre. Les fans en ont toujours pour leur argent.

Dernièrement, le rappeur s'est produit à Washington. Alors qu'il était en train de terminer la chanson "United in Grief", de "Mr. Morale & The Big Steppers" (son cinquiième album, acclamé par la critique et ses fans), l'artiste a complétement disparu de la scène. Laissant le public présent dans la salle, complétement bouche bée.

Les images n'ont pas seulement époustouflé la foule... Les internautes sont également assez déconcertés par l'impressionnante illusion. La séquence est de suite devenue virale sur les réseaux sociaux.

Alors, illusion ou hologramme?