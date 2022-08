Les chiffres complètement fous de Coldplay au Stade de France

Avant de ce produire ce soir au stade Roi Baudouin, ainsi que samedi, lundi et mardi, le groupe a dévoilé ce vendredi combien de personnes ont assisté à ses 4 concerts parisien et la recette des soirées.

Alors qu'ils sont attendus dès ce soir au stade Roi Baudouin pour une série de quatre concerts joués à guichets fermés (avec en première partie la Belge Lous and the Yakuza), Coldplay a dévoilé ses chiffres pour sa série de shows donnés au Stade de France il y a deux semaines. Chjris Martin est les siens ont joué devant très exactement 318 331 spectateurs. C'est un record ! Jamais aucun artiste n'a vendu autant de places lors d'une seule et même tournée pour l'enceinte parisienne. Et donc, jamais aucun artiste n'a rempli de la sorte le dit Stade de France lors d'une même série de concerts.

Bingo pour Coldplay et les organisateurs puisqu’ensemble, les 4 spectacles affichent une recette de 27,3 millions d’euros ! Là aussi, c’est un record. Le groupe n’a jamais “empoché” autant d’argent dans une même ville à l’occasion de la tournée en cours. Même à Mexico où ils ont pourtant aussi joué quatre soirs devant 259 000 personnes. De quoi donner le tournis. Et dire que Lous and The Yakuza était de la fête lors des deux derniers concerts parisien de Coldplay puisqu’elle en assurait la première partie.

Ed Sheeran sur une autre planète

Tant qu’à aligner les chiffres, dégainons ceux de cette tournée Music of the Spheres. Depuis qu’ils sont sur la route, Chris Martin et les siens se sont déjà produits devant 1,94 million de spectateurs. Recette : 177 millions de dollars ! Et dire qu’il reste plus de la moitié des dates programmées à venir ! (Ils en ont donné 34 sur les 72 prévues).

Il se dit aussi que cette tournée mondiale pourrait jouer les prolongations l’an prochain. De quoi aller titiller le record de la tournée la plus vue et la plus rentable de tous les temps ? Il y a encore de la marge. À ce jour, c’est Ed Sheeran qui trône en haut du classement. Lors de son Divide Tour (2017-2019), il a donné 255 concerts devant près de 9 millions de personnes. Avec à la clé, une recette de 775 millions de dollars. Suivent U2 et leur 360° Tour et Guns N’Roses. Les Rollings Stones pointent à la quatrième position avec A Bigger Band Tour, ses 4,7 millions de fans et ses 688 millions de dollars encaissés.