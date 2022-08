Obispo, Bruel, Arthur, Hanouna, Kamel Ouali, les réactions pleuvent après la mort de Daniel Levi : “Une des plus grandes voix au monde nous a quittés”

Décédé samedi d'un cancer, Daniel Levi sera inhumé dès ce dimanche à Marseille. C'est ce qu'a annoncé son épouse sur le compte Instagram officiel du chanteur : "L'enterrement aura lieu à Marseille, au cimetière juif St Pierre – 166, chemin de l'Armée d'Afrique 13010 Marseille – demain dimanche 7 août à 14 h 30."

De nombreuses personnalités ont réagi à la disparition de l'interprète de Moïse et de "L'envie d'aimer" dans Les Dix Commandements. À commencer par Pascal Obispo qui a écrit le spectacle avec Élie Chouraqui et qui a également réalisé un album avec Daniel Levi. "Un homme, une voix, un frère, notre frère est parti… Celui des enfants des #dixcommandements. J'ai beau chercher les mots, je n'en trouve pas d'assez beaux", écrit-il. Et s'adressant à Sandrine, l'épouse du chanteur, il ajoute : "C'était grand, c'était bien, c'était nous".





Chorégraphe de la comédie musicale, Kamel Ouali a aussi partagé sa peine. "On a partagé tellement de moments merveilleux ensemble, constate-t-il. Une des plus grandes voix au monde nous a quitté. Tristesse immense dans mon cœur. […] Tu as marqué plus qu'une génération, ta voix résonnera à jamais dans chacun de nos cœurs."





Patrick Bruel se souvient qu'ils ont débuté ensemble, avec Florent Pagny également, "Lui au Pastel, Florent et moi au 20 aux Halles". "On se retrouvait pour partager autour du piano l'espoir de nos 20 ans et nos rêves de musique… Combien de nuits, de chansons, de sourires et puis cette voix venait de si loin…"

Arthur aussi se souvient de ces soirées des débuts : "Du piano-bar où nous venions te voir il y'a 25 ans jusqu'au sommet desDix Commandements ta voix restera gravée." Il souligne aussi le courage et la dignité avec laquelle le chanteur a affronté la maladie, venant témoigner avec "un petit peu moins de cheveux mais ta voix, ta bonté, ta générosité et ta Foi étaient toujours là"dans l'émission Star à nuanimée par l'animateur-producteur.

Une gentillesse, une générosité et une humilité également saluée par Linda Hardy qui a collaboré avec lui sur une chanson en hommage aux soignants pendant le confinement.

"Nous perdons un être qui nous a tous rendu la vie un peu plus belle. Monsieur Daniel Levi nous vous aimons, et nous continuerons à vous aimer", a commenté l'animateur Christophe Beaugrand, tandis que Cyril Féraud écrit : "Ce moment magique, ta générosité et ta bienveillance resteront à jamais gravés dans mon cœur".

Cyril Hanouna déplore la perte d'un "immense talent et un exemple d'humilité".





"Merci pour ces moments de musique partagés…", ajoute Lara Fabian qui rappelle en vidéo qu'elle a partagé le micro avec Daniel Levi.

En story Instagram, Lara Fabian souligne la contribution du chanteur à la variété française : "Cet amoureux de la musique a construit grâce à son groove, son timbre chaleureux, sa musicalité, sa vélocité et son émotion un merveilleux pont entre la variété française et la soul/r&b. Respect à ce grand artiste et immense chanteur qui a donné à beaucoup l'envie d'aimer et de chanter. Respect […]".