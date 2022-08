Pas de tournée européenne pour Rage Against The Machine qui n'ira donc pas au Sportpaleis !

Le leader Zack de la Rocha doit annuler cette tournée pour des raisons médicales. Cela signifie que le groupe ne se rendra pas au Sportpaleis le 1er septembre prochain. "Zack de la Rocha a reçu l'avis médical de ne pas rejoindre la partie européenne de la tournée de Rage Against The Machine. C'est avec une grande déception que nous annonçons cette annulation", annonce le groupe sur son site internet.

Rage Against The Machine jouera quand même les spectacles restants au Madison Square Garden (11, 12 et 14 août). "Après cela, Zack doit rentrer chez lui pour se reposer et se rééduquer. Les vols, la durée du voyage et le programme rigoureux en Europe sont tout simplement trop risqués pour un rétablissement complet. Nous sommes vraiment désolés pour tous nos fans qui ont attendu des années et espéré revoir Rage. Brad, Tim, Tom et Zack."