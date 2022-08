David Jeanmotte s’invite dans le premier clip de Chayenne, Miss Belgique 2022

Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

Le relookeur et chroniquer de la RTBF s'est manifestement bien amusé en charmante compagnie lors du tournage.

David Jeanmotte ne connaît pas les vacances. L'inimitable chroniqueur du Grand Cactus a eu un été chargé. On l'a entre autres vu dans Mon plus beau village et le voici qui fait son show dans le clip vidéo, le premier, de Chayenne Van Aarle, alias Miss Belgique 2022.

La jeune femme se lance dans la chanson avec le titre “Selfmade” réalisé en compagnie de Patrick Robert Abergel, plus connu sous le pseudo de Robert Abigail, un DJ néerlandais qui a l’habitude d’agiter l’Ultratop néerlandophone avec ses titres comme “Mojito Song”, “Merengue” et “Good Times”.

C’est chaud, c’est estival, c’est coloré, avec notamment une bouée flamand rose qui fait son effet. Et David Jeanmotte s’y trouve comme un poisson dans l’eau. La preuve, il se retrouve même tout habillé dans la piscine.

Cerise sur le gâteau, c’est chanté en français…