Henri PFR prochainement de retour dans "The Voice" ? Il nous répond

"De base, je le voyais comme un one shot", assure Henri PFR qui avait été dans les fauteuils rouges aux côtés de Loïc Nottet, Typh Barrow et BJ Scott lors de la saison 9 de The Voice Belgique .

" C'était une super opportunité à un moment où j'avais plus de temps. Après, clairement, j'ai vecu un truc très fort à The Voice ." Le DJ et producteur s'explique. " Je me voyais arriver comme une sorte de présentateur qui devait être là pour quand la caméra s'allume. Au final, j'ai vécu une aventure humaine ultra forte. Des talents avec qui tu ne lies pas que des liens d'amitié mais des relations très fortes. C'était assez exceptionnel comme expérience."

Le refera-t-il un jour ? "Honnêtement, je ne sais pas encore car je veux me concentrer sur ma musique aujourd'hui… The Voice prend beaucoup de temps et d'énergie. Derrière les caméras, tu passes beaucoup de temps avec tes talents et autres. Tu t'impliques de manière personnelle là-dedans. Donc si je dois le refaire, je le referais à fond. Ce qui veut dire mettre de côté ma musique pendant un certain temps. Mais ce n'est pas du tout ce dont j'ai envie pour l'instant."