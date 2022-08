Pour la première fois, un "robot rappeur" signe un contrat avec un label

FN Meka, un "robot rappeur" doté d'une intelligence artificielle, qui compte plus de 10 millions d'adeptes sur TikTok et plus d'un milliard de vues sur la plateforme, a signé un contrat avec Capitol Records.





Son premier single "Florida Water" est sorti cette semaine. Cette chanson est le fruit d'une collaboration entre Gunna, qui figure au hit-parade des ventes de disques et qui est actuellement accusé dans une affaire RICO, le rappeur d'Atlanta Young Thug, et Clix, un joueur professionnel de Fortnite.

Même si FN Meka est interprété par un humain, tout le reste de sa musique est basé sur l'intelligence artificielle, d'après ses créateurs.





Capitol Records a déclaré que le projet était un mélange de musique, de technologie et de culture du jeu. Le label a ajouté que ce contrat s'inscrit dans l'évolution des 80 ans d'histoire du géant de la musique, l'appelant "un aperçu de ce qui est à venir".

Les créateurs de FN Meka, une maison de disques "virtuelle" ont expliqué le processeur de création au média MBW l'année dernière. Ils ont ainsi créé une technologie d'intelligence artificielle qui "analyse les chansons populaires de genres spécifiques. Sur cette base, la technologie génère des suggestions pour les éléments constitutifs des nouvelles chansons, tels que le contenu lyrique, les accords, la mélodie [et] le tempo", explique Anthony Martini, cofondateur de la société.