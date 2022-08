"Thriller" de Michael Jackson va s'offrir une nouvelle jeunesse

L'album de tous les superlatifs, véritable monument de la musique et de la culture pop, fêtera ses 40 ans le 30 novembre. Pour l'occasion, Sony commercialisera une nouvelle version. De quoi prolonger un peu plus la légende et accroître les chiffres records enregistrés par ce disque depuis 4 décennies.

Sony l'a annoncé ce lundi 29 août : une nouvelle édition de Thriller, la pièce maîtresse de l'oeuvre deMichael Jackson, est disponible en précommande à l'occasion des 40 ans de la sortie de ce monument de la musique pop. Outre le disque en lui-même, qui est l'album le plus vendu de tous les temps, un second CD comprenant 15 titres supplémentaires fait partie du lot. Il s'agit de maquettes et de quelques raretés. Date de sortie annoncée : le 18 novembre.

La révolution du clip vidéo

Thriller, c'est un album hors du commun. Il a passé plus de 500 semaines dans le Billboard et s'est vendu à plus de 100 millions d'exemplaires. Il a aussi été couronné par 8 Grammy. Un record toujours d'actualité aujourd'hui, quatre décennies plus tard.

Thriller et sa cohorte de tubes font partie de l'Histoire, celle avec un H majuscule. L'album a été intégré dans les collections de la prestigieuse Bibliothèque du Congrès à Washington pour son importance culturelle, historique ou esthétique. C'était en 2007. Il a aussi fait date parce qu'il est le premier disque à avoir utilisé le clip comme outil de promotion pensé pour. La sortie de la vidéo de "Thriller" a été un événement en soi. À l'époque, personne n'avait encore osé proposer un format de plus de 13 minutes écrit comme un petit film. Mais aussi débloquer la somme de 900 000 dollars pour le tourner. Une somme colossale au début des années 80. Pour financer la chose, il a été suggéré de filmer un making-of du tournage afin de pouvoir proposer un programme complet qui pouvait être vendu aux télévisions.

Vendu à près de 10 millions d’exemplaires, il se dit que le clip de “Thriller” a aussi contribué à l’essor de la VHS, les fameuses cassettes vidéo sur bande, ancêtre des DVD Blu-ray, etc.

Depuis 2009, ce clip a été intégré aux collections du National Film Registry en raison de son importante valeur culturelle, historique ou esthétique. Auparavant, il a été maintes fois récompensé et souvent désigné comme la production vidéo musicale la plus importante ou célèbre de tous les temps.

Des tubes qui ont brisé le cloisonnement racial

Plus important probablement que les chiffres, les clips extraits de Thriller – il y en a eu 7 au total ! ("Wanna Be Startin'Somethin'", "The Girl Is Mine", "Thriller", "Beat It", "Billie Jean", "Human Nature" et "P. Y. T. (Pretty Young Thing)"), ont contribué à faire sauter des verrous raciaux. La toute jeune MTV créée en 1981 était alors une chaîne de télévision exclusivement musicale et qui ne programmait aucun artiste noir. Avec sa flopée de singles plus "tubesques" les uns que les autres, Thriller a ouvert les portes de la chaîne à Michael Jackson et à bien d'autres artistes noirs dans la foulée. Certes, il a fallu des menaces de boycott et de retrait d'artistes comme Pink Floyd et Billy Joel pour que la direction de MTV cède, mais les succès de "Beat It" et de "Billie Jean" ont montré combien le public de la chaîne était ouvert à un genre jusque-là banni de l'antenne.

Pour la petite histoire, Thriller a été enregistré entre le 14 avril et le 8 novembre 1982. Et commercialisé dès le 30 novembre, soit moins d'un mois après. Quand on voit aujourd'hui combien de temps s'écoule entre les enregistrements de nombreux album et leur sortie dans le public, à grand renfort de marketing, on se dit que rien ne remplace de bonnes chansons bien produites…