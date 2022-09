La découverte LN Radio de la semaine: "Tout contrôler" de Mehwy

Du haut de ses 26 ans, Gilles Verhaegen, auteur, compositeur, interprète et producteur qui se produit sous le nom de Mewhy, a déjà bien bourlingué dans le monde. Des voyages qui lui ont ouvert l'esprit, titillé sa curiosité, fait connaître d'autres couleurs et d'autres sons que ceux de son quotidien de citadin. Bruxellois d'origine, il baigne dans la musique depuis toujours. Difficile de faire autrement quand on a pour père un ingénieur du son et pour mère, une chanteuse qui s'adresse aux enfants. Rien d'étonnant dès lors à le voir embrasser une carrière musicale. Il commence par étudier le piano au Jazz Studio à Anvers et la production de musique électronique au SAE Institute à Bruxelles, tout en mettant la théorie en pratique. Car durant son cursus, il a sorti quelques singles et deux EP autoproduits : The Star (2017) et Projections (2019).

Mais voilà, le mal du siècle l'a rattrapé entre-temps. Victime d'une grosse dépression, il a tout abandonné. "J'ai eu cette douleur horrible dans mon cœur. Je me suis senti paralysé, confie-t-il. J'ai fini par réaliser que mes rêves, mes envies et mes actions ne figuraient pas sur la même page. Mon instinct m'a alors dit : 'Tu dois faire quelque chose maintenant ou tu vas le regretter'." Ce questionnement, cette "questionnologie" comme il l'appelle, lui a permis de voir la lumière. "Une idée m'est venue." Celle d'avoir dans les deux ans un album composé de 10 chansons autour de dix questions précises. "Cinq chantées en anglais, la langue de mes voyages. Cinq autres chantées en français, la langue de chez moi."

Il se donne un an pour écrire les textes et une autre année pour les mettre en musique. Une musique pop, évidemment. Au passage, alors que la pandémie s’est abattue sur le monde, il croise sur les réseaux sociaux le DJ producteur flamand Nico Morano, façonneur de deep house mélodique s’étant déjà produit à Tomorrowland, au Paradise City Festival ou encore au Fuse. Ensemble, ils partagent le goût des émotions que, seule, peut véhiculer et transmettre, la musique. Voilà qui offre à Mewhy de nouvelles perspectives tant pour sa carrière solo que pour des collaborations avec Nico Morano.

Sorti au mois d’août, le titre "Tout contrôler" annonce l’arrivée de cet album que Mewhy s’est promis d’écrire et de composer en deux ans.

Le single est la découverte de la semaine sur LN Radio. Il est a écouter sur l’antenne de la station à partir de lundi jusqu’au dimanche 11 septembre.