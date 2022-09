“On ne voulait pas un clone de David Bowie”: la DH a vu le show ovni en hommage à l'icône glam rock britannique

La DH a vu le spectacle hommage à David Bowie en avant-première au Canada. Heroes/Bowie/Berlin 1976-80, The Ultimate David Bowie Tribute est un show ovni - avec trois chanteuses !- qui débarque à Forest National le 10 novembre. "La voix de femmes rend plus pop des moments plus difficiles chez Bowie", confie le producteur du spectacle Claude Larrivée.

À l'heure où Moonage Daydream – film sur la vie du chanteur – sort en salles ce 16 septembre, voilà aussi qu'une création risquée (plus d'un million de dollars d'investissement) mais réussie sur la période berlinoise et avant-gardiste de la carrière de David Bowie va débarquer avec 6 semi-remorques en Belgique (le 10 novembre à Forest National à Bruxelles : tickets via les 2 Belges Productions, voir ci-contre).Que ce soit pour les aficionados de l'icône glam-rock, les mélomanes (voir l'avis de Garou en vidéo sur dh.be) ou les autres, Heroes/Bowie/Berlin 1976-80, The Ultimate David Bowie Tribute est une véritable découverte ou un voyage expérimental sur une période très riche de l'histoire du chanteur britannique disparu il y a bientôt 7 ans. Avec, pour titre et chanson phare...