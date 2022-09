Rentrée reportée pour Christine and the Queens

C'est un des albums les plus attendus de la rentrée mais il faudra encore patienter avant de le découvrir. Redcar Les adorables étoiles, le nouveau disque d'Éloïse Letissier, alias Christine and the Queens, Chris et désormais aussi Redcar, devait être dévoilé ce vendredi 16 septembre. Une blessure en a décidé autrement. L'artiste a annoncé mardi s'être fait très mal lors des répétitions du spectacle qu'elle devait donner la semaine prochaine à Paris et qui est intimement lié à son nouvel album. Résultat des courses, la sortie du disque comme les spectacles sont reportés au mois de novembre, y compris celui qui était programmé le 30 septembre à Londres.

"À la fin des répétitions du spectacle jeudi soir (la semaine dernière, NdlR.), Rec s'est blessé sur scène en dansant ? Les médecins lui interdisent de retourner sur la scène avant trois semaines minimum", indique le communiqué de presse de l'artiste qui explique s'être luxé le genou. Les spectacles ont été reprogrammés les 9 et 10 novembre, avant la sortie de l'album le lendemain.

Redcar Les adorables étoiles est très attendu. Cela fait quatre ans que Chris, le second album de Christine and the Queens est paru. Soit une éternité puisque cela nous ramène avant la pandémie, dans un autre monde. Même si l'artiste (qui se genre désormais au masculin) a publié le EP La Vita Nuova en 2020, l'impatience est de mise chez les fans. Ce troisième album contient 13 titres, dont 11 sont chantés en français.