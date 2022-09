Le découverte belge de la semaine sur LN Radio: "Belle maladie" de Benjamin Vndredi

Ne dites pas le contraire, on vous voit venir d'ici. Vous vous dites qu'en omettant un "e" dans son nom, Benjamin Vndredi entend surfer sur la vague The Weeknd en s'offrant un succès facile. Trop facile. C'est mal connaître celui qui se cache derrière ce pseudo. Car Benjamin Vndredi a un fameux CV à faire valoir, surtout en tant que compositeur. Allez faire un petit tour sur les pochettes des albums d'Absolem, de Senamo, Tonino, Venlo, Caballero&JeanJass… Ils ont tous eu recours à ses talents de beatmaker sous le "nom de code" de Dee Eye. Idem pour Roméo Elvis sur l'album Chocolat, Zwangere Guy sur Wie Is Guy, Lorenzo sur Sex In The City et PLK sur Enna. Tous les quatre sont disque de platine.

Benjmain Vndredi, alias Dee Eye, c’est en réalité Benjamin Vrydagh pour l’état civil. Vous aurez tout de suite compris d’où vient le jeu de mots avec son nom de scène : Vrijdag… V(e) ndredi. Il a commencé le piano dès son plus jeune âge. Il s’est initié à la musique classique et au jazz pour ensuite s’émanciper musicalement en mettant son sens des compositions au service des autres.

Produire pour les autres, c'est bien mais ce n'était pas manifestement suffisant pour Dee Eye. L'an dernier, il a débarqué avec son propre projet : Sunset 2000. Une plaque bourrée de featurings (Caballero&JeanJass, Idem, Venlo, Petit Cœur, Absolem, Nacer Rodriguez) à travers laquelle il montre toute l'étendue de son talent d'auteur et d'interprète en plus de celui de compositeur. "J'ai retrouvé le plaisir simple de faire de la musique pour moi-même et dans un style qui me correspond entièrement."

Désormais, c'est sous le nom de Benjmain Vndredi qu'il officie pour son propre compte. Un premier album est annoncé pour la fin de l'année : Bad Boy. Il regroupera douze titres entièrement pensés, écrits, composés et interprétés par ses soins. Il y mélange sa pop tantôt mélancolique, tantôt entraînante, aux sonorités R&B - celles qui ont fait son succès sous le nom de Dee Eye - et à des influences rock.

Ballade soutenue par un piano, un flow tantôt hip hop, tantôt pop et des chœurs d'une belle richesse, "Belle maladie" est accompagné d'un clip sur lequel on note la contribution de Caballero et des remerciements notamment adressés à Jass. JeanJass, bien évidemment. Le titre est la découverte belge de la semaine sur LN Radio du lundi 19 au dimanche 25 septembre. Il est à découvrir sur l'antenne tout au long de la semaine.