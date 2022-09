Afrojack, Martin Garrix et Lost Frequencies à l'affiche du Tomorrowland Winter 2023

BRUXELLES 21/09 (BELGA)

Afrojack, Martin Garrix et Lost Frequencies seront à l'affiche de la troisième édition de Tomorrowland Winter qui se tiendra une nouvelle fois dans la station française de ski de l'Alpe d'Huez du 18 au 25 mars 2023. Les organisateurs ont dévoilé mercredi les noms des artistes qui participeront à cette version hivernale du célèbre festival. La première vente des tickets débutera le samedi 24 septembre. Outre Afrojack, Martin Garrix et Lost Frequencies, les festivaliers pourront aussi profiter des présences d'Amber Broos, Amelie Lens, ANNA, Dimitri Vegas & Like Mike, Joris Voorn, Kölsch, Mandy, Netsky et Ofenbach. Les organisateurs ont également indiqué que deux nouvelles scènes allaient être mises en place pour l'occasion, portant le total à huit. Grâce à ces installations, le public vivra au rythme des différentes sonorités électroniques, en plus de pouvoir s'adonner au ski ou au snowboard, voire aux autres activités extérieures propres à la station de ski de l'Alpe d'Huez.

À l'instar de la version estivale de Tomorrowland, les organisateurs proposent différents forfaits pour le voyage, l'hébergement, les places et un accès aux pistes de ski. Le premier package couvre les sept jours de festival et sera mis en vente à partir du samedi 24 septembre. Les festivaliers qui opteront pour cette formule bénéficieront de quelques jours de ski supplémentaires, en plus du festival proprement dit. Un deuxième package, comprenant des places pour quatre jours de festival, sera mis en vente du 1er au 14 octobre.