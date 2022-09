Céline Dion va mieux et pourrait avoir un rôle particulier dans la nouvelle saison de Star Academy sur TF1

Bonne nouvelle pour les fans de Céline Dion: la chanteuse canadienne va mieux et prépare déjà son grand retour sur scène.

En effet, la star de 54 ans n'est plus retournée sur scène depuis le mois de mars 2020 où elle s'est vue obligée d'annuler ses tournées et représentations, à cause du Covid-19.

Entre temps, ça a été confirmé: la Star Academy sera bientôt de retour sur TF1. Même si aucune date n'a encore été officialisée, des rumeurs parlent du samedi 18 octobre. À voir.

Selon le magazine Voici, Céline Dion serait de la partie. En effet, la chanteuse aurait un rôle assez capital dans l'émission. Sa célèbre chanson "J'irai où tu iras" aurait été choisie comme le nouvel hymne de l'émission.



Une soirée lui serait également dédiée lors d'un prime spécial de l'émission. "Rien n'est encore signé, les négociations sont toujours très compliquées avec des stars de cette envergure, mais ça discute et tout est encore ouvert", peut-on lire dans Voici.