Vincent Niclo en tournée dans des lieux de culte belges avec "Récital": "C'est en Belgique que j'ai eu ma première cuite !" Dès ce jeudi, le ténor est en tournée dans plusieurs lieux de culte belges. Aurélie Parisi Journaliste Médias

En 2021, Vincent Niclo fêtait ses dix ans de carrière en sortant Dix ans déjà, un triple album comprenant 60 titres de son répertoire. Dès ce jeudi, la voix du ténor le plus populaire de France résonnera dans différents lieux de culte belges dans le cadre de sa tournée "Récital". Comme plusieurs de ses confrères (Patrick Fiori, Natacha St-Pier ou encore Laurent Voulzy), le chanteur s'est lancé dans une tournée des cathédrales. De la Collégiale Sainte-Waudru à Mons à l'Église Saint-Jacques de Liège en passant par la Basilique de Saint-Hubert, la Cathédrale Saint-Aubain à Namur et la Basilique de Koekelberg à Bruxelles. " Pour être honnête, je n'étais pas convaincu par l'idée au début mais je l'ai fait en France, dans un premier temps. Et j'ai trouvé ça...