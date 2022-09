Un an et demi après "Jeu de couleurs", le rappeur Frenetik sort aujourd'hui Rose Noire. Rencontre en vidéo.

Le rappeur Frenetik sort Rose Noire: "Je ne sais même pas pourquoi mon public me dit 'merci'"

Sa nouvelle vie d'artiste, ses doutes, l'évolution de sa musique et de ses textes, nous revenons avec Frenetik sur ce qui l'a inspiré pour la création de Rose Noire, un projet dans la lignée du précédent où le Bruxellois évoque avec des textes encore plus personnels son rapport à l'amour, à la mort et à la religion.





Rencontre en vidéo.





Rose Noire, de Frenetik. Disponible sur toutes les plateformes de streaming.