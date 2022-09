La découverte LN radio: "Never Alone", le nouveau single de David Bartholomé

Faut-il encore présenter David Bartholomé alias Sharko ? Lauréat du Concourt-Circuit en 1997 sous le nom Nose Kitchen, 4 fois récompensé lors des Octaves de la Musique, chroniqueurs dans plusieurs titres de presse écrite, il a eu par le passé les honneurs des Inrocks, de Télérama, du magazine musical britannique NME et de la BBC 6 qui avait fait de "Sweet Protection" son single de la semaine en 2006. Et puis surtout, il a ces huit albums au compteur, sans oublier le petit dernier, We Love You David, à paraître le 14 octobre.

En guise de single avant-coureur, Sharko a dévoilé au début du mois "Never Alone" qui est la découverte belge de la semaine sur LN Radio du lundi 26 septembre au 2 octobre. Un morceau enregistré en trio avec Guillaume Vierset à la guitare et Olivier Cox à la batterie, dans les conditions du live. Une configuration 100 % pur rock pour conserver l'énergie des concerts que donne le bonhomme. On s'éloigne de l'atmosphère acoustique de Hometour Acoustic Woaw (2017) et des explorations électropop rencontrées sur Glucose (2019) . Back to basics (retour aux sources en français), disent les Anglo-Saxons.

Se référer à nos voisins Britanniques n’est pas qu’une figure de style à l’écoute de "Never Alone". Car Sharko rend clairement hommage à la new wave des années 80, celle qui nous est venue d’outre-Manche via The Cure, The Cars, Men At Work et bien d’autres. Bref, c’est pop-rock et les mélodies sont diablement entêtantes. C’est simple, ça dépote comme il faut et c’est efficace. Que demander de plus ?

Histoire de parfaire ce côté British et revival new wave, David Bartholomée est allé mixer le titre - de même que l'ensemble de l'album We Love You David - à Londres. Aux manettes, un nom à retenir, celui du jeune londonien George Perks. Ce dernier a déjà travaillé avec Mogwai, Doves, Black Foxxes et Maximo Park. Excusez du peu !

Sur l’album à paraître mi-octobre, Sharko explore son soi, celui des autres, les autres mais aussi ce monde auquel il faut peut-être renoncer pour redevenir soi et repartir du bon pied. Deux titres sont notamment consacrés aux excès que sont le consumérisme ("Trop Is Te Veel") et les flots incessants de paroles ("Speak Out"). L’Arlonnais dégaine aussi trois de ses anciennes chansons qu’il revisite en mode trio power rock : "Wanna Go", "Excellent" et "You Don’t Have To Worry".

Qu’on se le dise, Sharko est de retour en force et LN Radio en a fait sa découverte belge de la semaine prochaine. Ce n’est que justice.