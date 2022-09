Polémique autour de son hymne des Diables Rouges au Mondial: Oscar and the Wolf répond

Le morceau “Warrior” d’Oscar and the Wolf (Entity, Infinity) a été choisi par l’Union belge pour être l’hymne officiel des Diables Rouges lors de la Coupe du monde au Qatar. Et cette chanson autobiographique, écrite par Max Colombie, a été dévoilée la semaine dernière lors du match contre le Pays de Galles en Nations League.

Son titre pour le Mondial a toutefois subi quelques critiques suite à la polémique des droits de l'homme autour de cette coupe du monde qatarie. “Bien sûr, beaucoup de gens s’inquiètent du fait que j’interprète la chanson officielle pour une compétition qui se déroule dans un pays où l’on pratique l’esclavage moderne, explique-t-il dans l’émission “Showbits” de Het Laatste Nieuws. Où les droits de l’homme sont encore au Moyen Âge et où je pourrais être condamné si j’y entrais". Et le leader d'Oscar and th Wolf de poursuivre. “Rien qu’en allant là-bas, je pourrais être condamné. Mais avec ma chanson, je veux attirer l’attention sur ce problème".

Une “raison de plus" pour accepter cet hymne selon lui. “Je vois ça comme une plateforme (...) pour souligner et dire exactement ce qui ne va pas. Et aussi pour montrer comment nous sommes dans la vie et espérer leur apprendre quelque chose de plus ou quelque chose”, concllut Max Colombie qui espère changer les mentalités de quelques personnes au Qatar. Utopie?