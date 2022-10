Nicoletta, auteure de son hymne "La Musique", bientôt de retour dans la nouvelle version de la Star Ac’?

"Le texte est mignon, plein d'espoir et simple. Je ne sais pas ce que va donner la nouvelle formule qui arrive… espérons que cela va marcher !" Aurait-elle été approchée pour devenir professeur ou autre ? " Non, je n'ai pas que cela à faire, répond la chanteuse de 78 ans toujours aussi cash. Il est difficile de donner des conseils." Celle qui a toutefois déjà bossé auprès de la jeune Marina Kaye ou de l'émission de France Télé pour sélectionner le prochain candidat français à l'Eurovision rappelle que des télés ou radio crochets comme The Voice ont toujours existé. " Mireille Mathieu ou Thierry Le Luron ont été découverts ainsi. Malheureusement, il n'est pas évident pour les non gagnants de faire carrière. Ils sont dans la lumière mais cela se retourne contre eux car les maisons de disques ne veulent pas signer avec eux…" Et de conclure. "Moi, je serais jeune aujourd'hui, je ne ferais pas ce genre de truc. Je ne suis pas une bête de concours, je suis nulle. Je ne sais pas m'exprimer dans ce genre d'exercice, c'est donc très gênant pour moi. Je préfère prendre des risques comme lorsque j'ai fait mon duo avec JoeyStarr sur une reprise rap de 'Mamy Blue'. Cela nourrit une carrière !"