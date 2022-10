La découverte LN radio : Leo Fifty Five se verrait bien en roi du monde

Leo Fifty Five, c’est une vieille connaissance. Le Bruxellois a déjà eu les honneurs des ondes de DH Radio (devenue depuis LN Radio). C’était avant la pandémie, avant le lancement de la campagne #PlayLocal initiée par une série d’acteurs du domaine musical tels que la Sabam, l’Ultratop, la Bima (Belgian Independent Music Association), les grandes maisons de disques, etc. Une opération destinée à donner de la visibilité aux artistes privés de scènes pendant les différents confinements.

L’image peut paraître un peu vieillotte, voir complètement ringarde, mais Leo Fifty Five, c’est un peu le Rémy Bricka d’aujourd’hui. Souvenez-vous : l’homme-orchestre qui jouait à la fois de la batterie, de la guitare, de l’harmonica et chantait en même temps. Car Leo Fifty Five est à la fois auteur, compositeur, guitariste, bassiste, interprète, beatmaker et ingénieur du son. Excusez du peu ! C’est en tant que beatmaker qu’il a commencé dans le milieu en tant que professionnel de la musique. C’était en 2015. À l’époque, le Bruxellois avait posé ses valises à Paris. Il est d’ailleurs signé chez Sony Publishing France et son label, FlyFlyFly Records, est en licence chez Play Two, affilié aux maisons de disques Warner Music France et TF1 Musique. Il y côtoie du beau monde : Gims, Kalash, Lucenzo, Tayc, MC Solaar, Ycare, Axelle Red, Trois Cafés Gourmands, Yannick Noah, Gaëtan Roussel, Lara Fabian, David Hallyday, Julien Clerc et une certaine Vitaa ! C’est aussi dans la capitale française qu’il a signé ses premières collaborations, que ce soit avec Solid Smoke, Sofya Wang ou Infamous Felix.

S’il semble bien implanté à Paris où il s’est déjà fait un nom et où il a étudié le son et la production musicale au sein du prestigieux Abbey Road Institute, Leo Fifty Five ne renie pas la Belgique. Bien au contraire. Bruxellois, il est, Bruxellois il reste. C’est chez nous que l’artiste belgo-indonésien, dont l’arrière-grand-père était joueur de hockey sur glace et la mère est une chanteuse indonésienne, retrouve les siens et a posé pour toujours son cœur.

À 22 ans, Leo Fifty Five a déjà à son actif un album et deux EP (un en français, l’autre en anglais). Il y mélange avec justesse les sonorités soul et R&B saupoudrées de rap et de trap. Un mix des plus actuels qui fait mouche. Sans oublié une attention très particulière apportée aux textes. "Rois du monde", son nouveau single, puise dans les mêmes registres. Ne vous fiez pas à la nonchalance qui se dégage du chant, le titre a un groove irrésistible et une indéniable touche pop avec un refrain catchy à souhait. Le titre a été composé et arrangé en compagnie d’Elior. Il s’accompagne d’un clip tourné à Bruxelles et à Ténérife à découvrir sur YouTube.

"Rois du monde" annonce le nouvel album du Bruxelles prévu pour le début de l’année prochaine. La chanson est à découvrir sur LN Radio du lundi 3 au dimanche 9 octobre.