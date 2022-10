"Montre jamais ça à personne": Damso et Angèle présents dans la deuxième partie de la série documentaire de OrelSan

Orelsan vient d'annoncer sur ses différents réseaux que la suite de "Montre jamais ça à personne", sa série documentaire événement, va reprendre sur Prime Video dès le 13 octobre.

La première partie avait été diffusée en octobre dernier sur la plateforme vidéo d'Amazon. Le réalisateur du documentaire n'est d'autre que Clément Cotentin, le frère du rappeur à succès, qui a filmé durant des années la vie d'Orelsan.

Après le premier volet, Clément Cotentin ne s'est pas arrêté de filmer son frère et continue toujours aujourd'hui. Dans cette deuxième partie, on retrouve la bande après le succès de l'album La Fête est finie, en 2017. On peut également suivre l'enregistrement du dernier album, sorti en novembre dernier, Civilisation.

Civilisation a d'ailleurs effectué un démarrage record, avant même sa sortie, boosté par les pré-commandes et les différentes versions physiques de l'album. Ce quatrième projet est l'album le plus vendu en 2021, selon le SNEP.

Angèle, Damso, Vald mais aussi les Neptunes (Pharrell Williams et Chad Hugo), sont tous présents dans la bande-annonce de cette deuxième partie.

Rendez-vous donc le 13 octobre sur Prime Video.