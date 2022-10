Depeche Mode en concert au Sportpaleis d’Anvers le 20 mai 2023 avec un nouvel album

Double bonne nouvelle pour les fans de Depeche Mode. À Berlin, Dave Gahan et Martin Gore ont annoncé la sortie d'un quinzième album studio, Memento Mori, l'an prochain, ainsi qu'une tournée mondiale qui les verra passer par le Sportpaleis d'Anvers le 20 mai 2023. Un événement: la dernière tournée mondiale du groupe, le Global Spirit Tour avait attiré 3 millions de fans lors de 130 concerts en 2017-2018.

"Nous avons commencé à travailler sur ce projet au début de la pandémie, et ses thèmes ont été directement inspirés par cette période, a expliqué Martin Gore. Après le décès de Fletch, nous avons décidé de continuer car nous sommes sûrs que c'est ce qu'il aurait voulu, et cela a vraiment donné au projet une dimension supplémentaire". "Fletch aurait adoré cet album, ajoute Dave Gahan. Nous avons vraiment hâte de le partager avec vous prochainement, et nous sommes impatients de vous le présenter en live lors des concerts de l'année prochaine."

La vente des tickets débute le vendredi 7 octobre à 10h via livenation.be.