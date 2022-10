Médine : "On est les petits-enfants illégitimes des chanteurs à texte"

Samedi après-midi au Botanique, les techniciens s'affairent dans l'enceinte de l'Orangerie. Le rappeur français Médine donne un concert à guichets fermés le soir même et les équipes ont pris un peu de retard sur le planning. L'artiste arrive dans un ensemble de survêtement marine et jaune, barbe bien taillée et petites lunettes de soleil sur le nez.



Cela fait presque 25 ans que le Havrais utilise son art pour questionner la société. "On n'a jamais envie d'entendre les sujets que j'évoque." Des propos qui dérangent, qui secouent parfois même. "J'ai un discours provocant parce que c'est comme ça que je conçois le dialogue, explique-t-il, L'étiquette de discours provocant, c'est un compliment. C'est comme ça que je conçois l'art. L'art, c'est provocant. L'art, c'est subversif. L'art, ça doit déranger. Si ça n'est pas tout ça, à quoi ça sert ?" Vivement critiqué pour ses prises de position, Médine est aussi considéré comme trop musulman par certains et pas assez par d'autres. De ses blessures, il en fait des chansons. Cela donne des titres comme Grenier à seum ou Perles d'Insta, des titres où il répond à ses détracteurs.





Son sens de l'engagement, son authenticité et son écriture précise et fournie en fait l'un des artistes les plus intéressants du rap francophone.

