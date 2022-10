Fan d'Aya Nakamura? La chanteuse s'associe avec Fornite pour un show numérique hors norme

Un concert auquel on peut assister depuis la maison.

Depuis ce jeudi 6 octobre et ce pour 72 heures, Aya Nakamura, l'artiste féminine francophone la plus écoutée au monde, propose un show pas comme les autres en ligne. En effet, la chanteuse a décidé de suivre les pas de Travis Scott et Ariana Grande en proposant un événement dans le célèbre jeu Fortnite. Pour participer au show les internautes n'auront qu'à créer gratuitement un compte dans le jeu disponible sur PC. Ils pourront ainsi assister à la série Onde sonore. Il s'agit d'une série de spectacles musicaux dans laquelle Aya Nakamura a cette fois-ci spécialement imaginé un show.

Parmi les chansons du spectacle se trouve le tube "Copines", tiré du deuxième album d'Aya Nakamura et vendu a plus d’un million d’exemplaires. Pour l'occasion, un emote de la fameuse chorégraphie de ladite chanson a même été créé et sera disponible dans la boutique d'objets de Fortnite. Tenté par l'évènement ?