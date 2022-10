Découverte LN Radio: Cléo chante ses rêves d’enfant

Chef du service Maga (Culture, médias, people) depuis 2017 et journaliste Musique.

"Peter Pan", son nouveau single, est sorti le 30 septembre dernier. Cléo… Voilà un prénom qui doit rappeler quelque chose aux érudits de la chanson d’antan. Cléo, alias Chantal Rousselot, était une chanteuse française qualifiée de fantaisiste. Entre 1966 et 1970, elle a signé une poignée de 45 tours sur le label Vogue. Mais si elle est restée dans les mémoires, c’est surtout pour être l’épouse d’Herbert Léonard. Désormais, il faut ajouter une seconde biographie à ce prénom. Car Cléo, c’est aussi une artiste belge.

Cela fait un moment qu'avec sa voix chaude, celle-ci arpente de long en large les scènes entre Bruxelles et Paris. Mais pas tout à fait comme elle le souhaite. C'est que pendant dix ans, balancée de maison de disques en maison de disques, de producteur en producteur, elle n'a jamais trouvé l'occasion d'exprimer son art comme elle l'a imaginé. Une galère qu'elle a envoyée valdinguer en 2018, année où elle a repris sa si chère indépendance, synonyme de risques mais aussi de liberté. Elle s'est aménagée son propre studio chez elle, à Bruxelles, et elle a mis les mains dans le cambouis pour produire elle-même ses projets de A à Z. Il en résulte deux EP. En 2020 est sorti Éponyme. Le second, Mémo Vocal, a suivi cette année, soutenu par le single "Peter Pan", la découverte belge de la semaine sur LN Radio, du 10 au 16 octobre.

Cléo, c'est d'abord une voix, chaude, mais également une personnalité au physique qui ne laisse pas indifférent et une histoire singulière comme vous avez pu le lire ci-dessus. Un parcours et une personnalité qu'elle assume sans détour. C'est une diva des temps modernes comme elle se définit elle-même dans la biographie qui accompagne son single. "Un savant mélange entre la puissance d'une femme qui s'assume et la douceur d'une hypersensible", lit-on.

La musique, elle a plongé dedans un peu par hasard, le jour où elle a rejoint une chorale à Woluwé, pour chasser l'ennui que lui procuraient ses cours de coiffure. C'est là qu'elle a tout appris. La meilleure des écoles, affirme-t-elle. Elle a commencé par puiser son inspiration dans la musique noire chantée en anglais avant de virer rap (à son tableau de chasse figurent plusieurs collaborations, dont une avec Kerry James sur l'album Mouhammad Alix) puis de se mettre au français. Un long processus, reconnaît-elle, qui lui a permis de trouver sa voix et sa voie. Celle d'un timbre personnel et celle de la langue de Molière.

"Peter Pan" rassemble tout cela : une rythmique qui lorgne vers le hip-hop, une atmosphère pop mâtinée de guitares acoustiques et un texte qui évoque les rêves d’enfants avec la peur de grandir, de perdre l’insouciance. Une chanson qui s’installe à la croisée de ce qu’aurait pu donner la rencontre entre Alain Souchon et Renaud. Avouez qu’il y a pire comme référence.

