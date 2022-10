Le groupe de K-pop BTS obligé de se dissoudre, les membres doivent réaliser leur service militaire

Mauvaise nouvelle pour les fans de BTS, leurs idoles vont être absentes du devant de la scène pour plusieurs années. Si le groupe avait annoncé fin juin vouloir prendre un break en raison de la fatigue et la volonté de chacun de se concentrer sur des projets personnels, la raison est en réalité tout autre. Comme la plupart des fans l'avaient déjà imaginé, les membres du groupe coréen doivent suivre leur service militaire. De fait, les sept chanteurs approchent tous des 30 ans, âge limite pour entamer le service militaire obligatoire en Corée du Sud, et ne peuvent donc plus y échapper. Au total, ce service durera deux ans.

Séoul accepte parfois de faire des exemptions pour certains athlètes de haut niveau ou des chanteurs de musique classique, mais BTS ne rentre pas dans les conditions. Une absence qui se répercutera indéniablement sur l'économie du pays, puisque le groupe générait des milliards de dollars. Une proposition de loi avait même été imaginée pour ne pas contraindre les sept chanteurs à s'arrêter, mais le parlement n'a pas adopté le texte.

Jin, le membre du groupe le plus âgé, débutera son service dès la fin de l'année, les autres suivront peu de temps après. L'agent du groupe a annoncé la nouvelle ce lundi matin, affirmant que les sept stars rempliraient leur devoir et seraient de retour sur scène en 2025. La nouvelle a bien entendu fortement déçu les fans de BTS. Sur Twitter, ils sont nombreux à faire part de leur déception.