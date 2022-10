Un titre inédit pour commémorer les 30 ans de la disparition de Michel Berger

Initialement, ce titre devait figurer sur l'album Beauséjour, sorti en 1980 et connu pour ses célèbres morceaux tels que La groupie du pianiste, Celui qui chante ou Quelques mots d'amour.

"Vivre" devait faire partie de son cinquième album. Si le morceau a été mis de côté c'est tout d'abord pour une raison technique : il n'y avait plus assez de place sur le vinyle. Le titre était également perçu comme en décalage avec le reste de l'album. "C'était un album résolument orienté vers les années 1980, et le titre Vivre a plus un feeling années 1970, c'est une des raisons pour lesquelles il a été mis à l'écart", souligne David Dutreuil, directeur marketing de Warner Music.

Vivre est le troisième inédit depuis la disparition de Michel Berger, après La fille au sax sorti pour une autre commémoration . France Gall avait sorti un inédit au moment de la comédie musicale Résiste.