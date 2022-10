Arctic Monkeys à l'affiche de Rock Werchter 2023

Alex Turner et sa bande seront la tête d'affiche de la dernière journée qui aura lieu le dimanche 2 juillet 2023. Arctic Monkey s'était déjà rendu une première fois à Werchter en 2006, année de sortie de son premier album intitulé "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not". Le groupe était revenu en terre brabançonne flamande en 2018, où il avait clôturé les quatre jours de festival. La semaine dernière, il a effectué un showcase devant 350 auditeurs de la radio Stubru.

Cette annonce survient quelque temps après celle de la présence de Stromae. Le chanteur belge se produira, quant à lui, sur scène lors de la journée inaugurale le 29 juin. Les autres noms de cette édition 2023 seront bientôt divulgués.

Rock Werchter 2023 se déroulera du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet inclus. La vente des tickets débutera le 29 octobre. Les pré-enregistrements pour l'achat des tickets sont possibles depuis le 12 octobre.