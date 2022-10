Nombre de titres, couverture... Mylène Farmer donne des précisions sur son nouvel album

Pour les fans de Mylène Farmer, Noël arrivera un peu avant l'heure cette année. L'icône française, qui avait annoncé vouloir sortir un nouvel album pour fin 2022, a désormais dévoilé la date de sortie de celui-ci. Intitulé "L'Emprise", il sera disponible sur toutes les plateformes dès le 25 novembre.



La chanteuse née au Québec a également apporté quelques précisions sur ce qui sera déjà son douzième album studio. "L'Emprise" sera composé de 14 titres, dont le plus long, "Ne plus Renaître", durera plus de six minutes.

La pochette de l'album a en outre été révélée sur Twitter par Hashtag NP, l'agence de l'autrice-compositrice. On peut y voir Mylène Farmer assise en tailleur, nue et couverte de peinture blanche, le tout sur un fond noir.

Une nouvelle qui a visiblement enchanté les fans de la chanteuse, qui se sont réjouis en masse sur les réseaux sociaux.