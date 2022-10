Angèle donne rendez-vous à ses fans ce vendredi 21 octobre à 11 heures avec un tas de surprises!

Le week-end dernier, Angèle donnait rendez-vous à ses fans le 18 novembre pour une surprise. Elle annonçait "Nonante-cinq, la suite". Nonante-cinq étant son second et dernier disque en date, il était évident qu'elle allait en sortir un nouveau. La question était de savoir si elle faisait allusion à un album original ou à une réédition comme il y en a eu une pour Brol intitulée Brol, la suite.

La réponse est tombée ce jeudi, c'est bien une nouvelle édition de Nonante-cinq qui attend les fans le 18 novembre. Angèle l'a dévoilé dans une vidéo postée sur Instagram. Les précommandes démarrent ce vendredi 21 octobre à 11 heures du matin. Et il faudra être vif pour bénéficier des surprises que la chanteuse réserve à ses inconditionnels.

Dans sa vidéo, elle s'explique : les premiers à acheter Nonante-cinq, la suite recevront des cadeaux.

Les 10 000 premiers auront droit à un EP de 5 titres intitulé Cinq-Nonante (vous aurez compris le jeu de mots !) comprenant des reprises des années 90 qu'Angèle affectionne tant. Récemment, elle a notamment dévoilé sa cover de "Don't Speak" de No Doubt. Il y a quelques semaines, c'était une reprise de "Be My Baby", chanson écrite par Lenny Kravitz pour Vanessa Paradis."Ça m'a fait trop kiffer de le faire. Ça m'a permis de retourner à la source, c'est-à-dire les petites covers du début. J'ai hâte de voir ce que vous allez en penser".Cerise sur le gâteau, 95 chanceux recevront un CD gravé et dédicacé par Angèle elle-même.

Les 5 000 premières personnes à avoir précommandé l’album auront droit à l’EP auquel s’ajoutera la version CD de la chose en édition limitée avec une pochette personnalisable. L’acheteur pourra mettre sa photo à la place du visage d’Angèle sur l’un des personnages de la pochette originale du disque.

Cela ne s’arrête pas là. Les 3 000 premiers acheteurs recevront un t-shirt exclusif “Amour, haine & danger”.

Les 2 000 premiers auront droit, en plus de ce qui précède, à des posters inédits dédicacés.

Les 800 premiers acheteurs seront invités (à deux !) à un showcase, là aussi exclusif, dans un lieu particulier, explique-t-elle. Cet endroit, c’est le parc Astérix. Pourquoi ? Probablement parce que cela se combine avec la promotion du prochain film d’Astérix signé Guillaume Canet. Car Angèle y incarne un des personnages.

Quant aux 10 plus vifs ce vendredi à 11 heures, ils recevront tous ces cadeaux auxquels s'ajoutera une rencontre avec Angèle pour deux personnes. "On va se retrouver pour passer un chouette moment ensemble à Paris", explique la chanteuse.

Bref, il faudra être vif comme l’éclair pour celui qui veut s’offrir le all-in d’Angèle. Rendez-vous à 11 heures ce vendredi matin, sur le store en ligne officiel d’Angèle : www.angele.store.

Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Le 28 octobre sortira la réédition de Civilisation, le monumental carton d'Orelsan. Et qui allez-vous retrouver sur ce disque? Angèle! Et oui, le duo avec le rappeur et la Bruxelloise dont la DH vous avait révélé l'existence fin de l'an dernier sera de la partie. Dans la saison 2 de Montre jamais ça à personne, Orelsan en parle. Il explique pourquoi ce titre n'a pas pu figurer sur Civilisation quand le disque est sorti. Ce duo sera l'un des dix titres supplémentaires qui viendront agrémenter l'album original.