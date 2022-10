Lio : "J’ai ouvert la porte aux pédocriminels"

Au cœur du livre de Chloé Thibaud Toutes pour la musique, sorti ce 20 octobre, Lio s'est confiée sur ses regrets par rapport à son titre "Banana Split" (1979). "C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges à l'abominable enfant teenage/Un amour de dessert" : tout le monde se souvient du fameux refrain de la chanson "Banana Split" interprétée par Lio, âgée d'à peine 16 ans à l'époque. À 60 ans aujourd'hui, la Belge regrette d'avoir accepté de chanter ces paroles au "double sens suggestif". "Je sais que j'ai totalement ouvert la porte aux pédocriminels et que j'ai apporté de l'eau à leur moulin, explique Lio au Parisien. Je m'en aperçois aujourd'hui. Je pense qu'on peut me pardonner parce que, vraiment, à ce moment-là, je ne voyais pas que j'étais totalement complice de ce traitement infâme pour les jeunes filles et les jeunes femmes." Et de poursuivre sa réflexion. "J'avais le sentiment que je jouais avec quelque chose qui était tabou. Et je trouve que tout ce qui est tabou, il faut un peu le bousculer. Mais maintenant, je n'aurais pas du tout la même position, surtout en ce qui concerne l'inceste."

En conclusion, Lio compare sa situation à celle de France Gall, qui avait un titre tout aussi explicitement érotique avec "Les Sucettes", sorti en 1966. "Contrairement à France Gall, je savais ce que voulait dire 'Banana Split' quand j'ai chanté cette chanson. Mais je comprends désormais que je ne le savais pas tant que ça."