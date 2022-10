Trois pays renoncent à participer à au concours Eurovision de la chanson: c'est trop cher

Après la Macédoine du Nord et le Monténégro, la Bulgarie jette l'éponge à son tour en raison de l'augmentation des coûts de participation suite à l'exclusion de la Russie. D'autres pourraient suivre.

C'est une des conséquences les plus inattendues de la guerre en Ukraine menée par la Russie. Trois pays viennent de renoncer à participer au Concours Eurovision de la chanson qui se déroulera à Liverpool l'année prochaine. Non pas pour protester contre l'invasion, mais en raison de l'augmentation des coûts de participation en augmentation suite à l'exclusion de la Russie, un des gros soutiens financiers de la soirée.

La Bulgarie vient en effet de suivre la décision du Monténégro et de la Macédoine du Nord de ne pas participer pour des raisons budgétaires. Il faut savoir que l'UER, l'Union Européenne de Radio-Télévision, demande à chaque pays un droit de participation dont le montant varie en fonction des pays. Selon la BBC, qui couvrira l'événement puisque l'Ukraine pourrait difficilement s'en charger malgré sa victoire lors de la dernière édition, le coût pour les 37 pays restants devrait tourner aux alentours de 5,7 millions d'euros. La couverture de la soirée, en mai 2023, par la chaîne publique britannique est pour sa part estimée, toujours par le site de la BBC, "entre 8 et 17 millions de Livres sterling" (9,1 et 19,3 millions d'euros), ce qui fait quand même le brisement de tympans.

"En plus des coûts importants des frais d'inscription, ainsi que des frais de séjour en Grande-Bretagne - nous avons également été confrontés à un manque d'intérêt de la part des sponsors, nous avons donc décidé de diriger les ressources existantes vers le financement des projets nationaux actuels et prévus", a déclaré un représentant de la chaîne de service public du Monténégro RTCG.

Voilà qui a le mérite d'être clair. Et qui pourrait bien tenter d'autres nations à choisir la même option prochainement, selon des rumeurs insistantes.