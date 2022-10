Extrait de l’album Odyssée, "Pazàpa" est le nouveau single de la chanteuse et la découverte belge de la semaine sur LN Radio

On ne présent plus Zap Mama et sa chanteuse Marie Daulne. Depuis le début des années 90, c'est une référence dans le domaine de la musique.

Zap Mama, une découverte ? C'est une blague allez-vous vous exclamer. Avec neuf albums au compteur depuis ce mois-ci et la sortie d'Odyssée, Zap Mama, alias Marie Daulne, n'a plus rien à prouver, tant sur le plan national qu'international.

Active depuis 1991, l’artiste belgo-congolaise, auteure-compositrice-interprète (et enseignante spécialisée dans les polyphonies vocales !) connaît un succès mondial avec son brassage musical qui construit des ponts entre de nombreux genres musicaux.

Formée dans une école de jazz à Anvers, elle a connu le succès planétaire avec Zap Mama dont le nom s’est hissé au sommet du fameux Billboard aux États-Unis en 1994 et a été nommée aux Grammys.

On ne compte plus non plus les collaborations plus prestigieuses les unes que les autres que la chanteuse a accumulées au fil du temps.

Que ce soit avec The Roots, will.i.am, Sergio Mendez, Al Jareau, Bobby Mc Ferrin, Arno, Hans Zimmer et même Tom Cruise !

Pour résumer le tout, Marie Daulne, avec Zap Mama, est un des piliers de ce qu’on appelle les musiques du monde, et ce, depuis près de 30 ans.

Avec Odyssée, son neuvième album sous le patronyme de Zap Mama, Marie Daulne nous emmène une fois de plus dans cet univers qui est le sien.

Ce disque, elle ne l’a pas fait seule.

Pour les textes, elle a pu compter sur l’aide de son frère Jean-Louis Daulne et sur celle de Salvatore Adamo.

Excusez du peu ! Un projet 100 % francophone précise aussi l'artiste. "L'Odyssée dans toute l'acception du terme, reflète parfaitement mon état d'esprit actuel, dit-elle. Périples et péripéties vécus dans le labyrinthe d'une vie dans laquelle il faut sans cesse rechercher le bon chemin. L'ensemble des compositions de ce 9e opus forme un prélude d'aventures sentimentales, abordant des sujets mouvementés faits de rencontres inspirantes et de belles complicités qui devraient plaire à celles et ceux qui souhaitent découvrir les multiples univers de Zap Mama, que je décline ici en conteuse de bonnes ou moins bonnes aventures, sous une voix tantôt profonde, tantôt aiguë…" La chanteuse décrit "Pazàpa", son nouveau single et la découverte belge de la semaine sur LN Radio, comme "une chanson stimulante, que j'aime comparer à un cocktail au gingembre, cette racine puissante que la nature nous offre comme remède énergétique. Un beat afropop avec des paroles en français." On ne peut mieux dire. Musicalement, il y a cette couleur qui nous emmène dans des contrées lointaines que l'on rêve volontiers ensoleillées. Le tout est dopé par les arrangements qui, effectivement, à l'instar de la puissance du gingembre, vous secouent dans tous les sens. "Pazàpa" est à découvrir sur LN Radio à partir de ce lundi 24 octobre jusqu'au dimanche qui suit. Et Zap Mama sera l'invitée de Philippe Deraymaeker le vendredi 28 octobre à 14 h 30 et le dimanche à 9 h 30 pour en parler.